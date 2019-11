Comissão de utentes inicia vigília no Garcia de Orta

A Comissão de Utentes do Seixal iniciou uma vigília no Hospital Garcia de Orta contra o encerramento noturno das urgências pediátricas. As urgências encerraram às 20h00 e só reabrem às 8h00. Este será o cenário dos próximos quatro a seis meses.