Como Ruben de Carvalho conheceu os Trovante

"Tínhamos 18 anos e estávamos a começar a 'inventar' o Trovante, à volta dos poemas do Francisco Viana, um militante comunista", de quem Ruben de Carvalho era primo.



Nessa altura começaram a reunir-se em casa de Viana com Carvalho, a ouvir música, e começou a amizade.



Foi Francisco Viana quem sugeriu ao primo convidar os Trovante na primeira Festa do Avante, em agosto de 1976. Ruben de Carvalho seguiu a sugestão e convidou o grupo em muitas mais edições daí em diante.



"Era um homem com uma cultura vastíssima em vários quadrantes", recordou Represas.