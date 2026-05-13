"Comportamentos inadequados". Meia centena de militares da GNR expulsos nos últimos quatro anos

51 militares foram expulsos nos últimos quatro anos "por comportamentos inadequados" em serviço e na vida pessoal. Deste número, 13 foram em 2026. Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 Em entrevista à agência Lusa, a primeira desde que assumiu funções em 2023, o tenente-general Rui Veloso explicou que. Deste número, 13 foram em 2026.





Sobre os casos mais mediáticos que chegaram à justiça e que envolvem membros da GNR, Rui Veloso afirma que são situações pontuais. E vai mais longe quanto à Operação Safra Justa, conhecida no ano passado, em que 10 militares da GNR, atualmente suspensos de funções, são suspeitos de envolvimento num alegado esquema de auxílio à imigração ilegal no Alentejo.

GNR quer helicópetros na vigilância contra incêndios

Rui Veloso sublinha que "ainda não está decidido" se vai ser possível fazer esse trabalho com helicópteros, sendo uma decisão que depende da Força Aérea e Proteção Civil.

Os militares que não respeitarem os direitos humanos "não têm lugar" na GNR e "terão que ir embora". É desta forma que o comandante-geral da GNR olha para os casos que envolvem elementos desta instituição e com "comportamentos inadequados".O responsável máximo da GNR dá como exemplos, no caso da vida civil, de afastamentos por situações de violência doméstica e burlas. E sublinha que as regras da Guarda apontam que "o militar tem que manter uma conduta exemplar dentro e fora do serviço.Quanto ao último curso de formação,, acrescentando que atualmente está a decorrer um curso com 800 candidatos à guarda e que "já vão permitir um aumento muito importante no efetivo no final do ano"."Naquela situação em concreto, tem que ser averiguada, dar a presunção de inocência às pessoas, porque até ao trânsito em julgado as pessoas são inocentes, mas", aponta.O comandante-geral recusa tomar a parte por um todo: "", afirma, pelo que, num efetivo de 24 mil militares, "".Nesta entrevista à Lusa, o tenente-general Rui Veloso revela que propôs que a GNR possa usar helicópetros da Força Aérea para fazer vigilância nos dias de risco elevado de incêndios, juntando ao dispositivo de drones."É muito mais fácil controlar determinadas zonas a partir do ar do que em terra", defende.O pedido já tinha sido feito em 2025 e volta este ano à discussão: "".Ainda sobre incêndios o comandante-geral da GNR avançou também que este ano vai funcionar no comando-geral da Guarda, no Largo do Carmo em Lisboa, uma célula onde trabalham várias entidades, nomeadamente IPMA, Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e Proteção Civil, que todas as semanas elaboram um estudo com previsões e itinerários de patrulhamento e vigilância.Quanto ao combate à sinistralidade rodoviária, após o Governo tomar medidas perante os números trágicos da Páscoa,. Isto apesar do trabalho que ainda há para fazer e de ser necessário encontrar um local para a sede da BT.O tenente-general acredita que "com cerca de 1.800, 1.900 militares" será possível novamente assumir o controlo total sobre os itinerários principais e autoestradas do país.