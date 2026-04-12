Concelhos de Tavira e Idanha-a-Nova em risco muito elevado de incêndio

O IPMA colocou ainda 13 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro em risco elevado de incêndio.

No distrito de Castelo Branco, estão sob este alerta os concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão, e no distrito de Portalegre, os concelhos do Gavião e Nisa, de acordo com a informação publicada no `site` do IPMA.

O alerta estende-se ainda aos concelhos de Mação, Sardoal, Constância e Chamusca, no distrito de Santarém, e aos concelhos de Monchique, Loulé, São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António, em Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre `Reduzido` e `Máximo`.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia, relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado, em especial no Norte e Centro.

São esperados períodos chuva fraca no Norte e Centro, que a ocorrer serão sob a forma de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, e uma descida da temperatura, em especial da máxima no interior.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando moderado a forte (até 45 km/h) nas terras altas e no litoral oeste, com rajadas da ordem de 90 km/h até final da tarde.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 20 graus Celsius em Faro, 18 em Beja e 17 em Setúbal.