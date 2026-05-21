Concentração de poeiras no ar deverá manter-se até sábado alerta IPMA

Segundo uma nota publicada no `site` do IPMA, a situação meteorológica, marcada por temperaturas acima da média para a época do ano nos próximos dias, "é favorável ao transporte de poeiras em suspensão provenientes do norte de África".

A situação, que mereceu uma recomendação por parte da Direção-Geral da Saúde para que as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares permaneçam em casa sempre que possível, deverá manter-se até sábado, "embora com tendência a diminuir a sua concentração a partir do meio da tarde", refere o IPMA.

As temperaturas máximas registaram "uma subida acentuada" desde quarta-feira e deverão variar entre 30 °C e 35 °C até sexta-feira, prevendo-se igualmente a subida da temperatura mínima em todo o território.

"A temperatura manter-se-á elevada nos dias seguintes, contribuindo para uma provável onda de calor em grande parte das estações do IPMA, com exceção das estações do litoral, onde é previsível que seja quebrada nos dias 23 e 24", refere o comunicado.

A Direção-Geral da Saúde recomendou hoje que as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares permaneçam em casa sempre que possível devido à concentração de poeiras no ar provenientes do norte de África.

A DGS adianta em comunicado que uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar hoje Portugal Continental e dias seguintes.

"Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar", sublinha a autoridade de saúde.