Condeixa-a-Nova ativa Plano Municipal de Emergência

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e decidiu encerrar as escolas do concelho, afirmou a presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.



Segundo Liliana Pimentel, há zonas do concelho sem energia elétrica e "muitas estradas, quer nacionais quer municipais, que estão cortadas por causa do tombo de árvores".

"Por volta das 07:00, foi decidido ativar o plano de emergência municipal e, nesse sentido, encerrar os estabelecimentos de ensino", indicou.

A autarca indicou que o abastecimento de água está a "correr bem" no concelho, estando a ser reposta a eletricidade "aos poucos e poucos".