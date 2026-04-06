Condicionamentos na Linha de Cascais devido a obras

A zona de intervenção da empreitada de modernização da via e catenária da Linha de Cascais, no distrito de Lisboa, é alargada a partir do dia 6 de abril ao troço Caxias-Cascais.





Em causa a modernização da infraestrutura em toda a Linha de Cascais, que incluem a substituição do atual sistema de eletrificação e a renovação da via ferroviária.





Estão também contempladas nos trabalhos a instalação de novos sistemas de sinalização e controlo de velocidade e a modernização de equipamentos de apoio à exploração.





Devido à intervenção, a circulação sofrerá condicionamentos nos dias de semana entre as 21h50 e as 02h35 do dia seguinte, aos sábados entre as 20h50 e 02h35 do dia seguinte e aos domingos entre as 05h30 e as 08h40 e entre as 19h50 e as 02h35 do dia seguinte.





"Durante os períodos de interdição total da circulação será assegurado um serviço de transbordo rodoviário, de forma a mitigar os impactos na mobilidade dos utilizadores do serviço ferroviário na Linha de Cascais", indica a Infraestruturas de Portugal.





A linha ferroviária liga os concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais.