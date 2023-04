Conferência Episcopal pede medidas para atenuar carências das famílias

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou hoje a preocupação pelos efeitos da crise económica na sociedade portuguesa, apelando à adoção de medidas para atenuar as carências das famílias.

Na conferência final da Assembleia Plenária da CEP, que esta semana decorreu em Fátima, foram manifestadas as "preocupações sociais" do episcopado católico português "quanto às graves dificuldades por que passam os cidadãos, famílias e instituições".

Segundo o comunicado lido pelo secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, "as medidas adotadas para atenuar as carências de rendimentos das pessoas e famílias, que não são estruturantes, deveriam seguir o critério da proximidade para assegurar a justiça".

"O aumento das taxas de juro e o cumprimento das obrigações junto dos bancos fizeram aumentar o número de famílias em dificuldade, a perturbação social tem desestabilizado o normal funcionamento da vida das pessoas, é desejável que seja encontrada a solução para os problemas relativos à escola (professores), à saúde (médicos, enfermeiros e gestão dos hospitais) e aos transportes públicos, em prol do bem comum", acrescentou.

Foi ainda deixado o alerta de que "os centros sociais paroquiais e instituições afins, em paralelo com as famílias, não conseguem os recursos económicos necessários para assegurar os serviços que prestam à sociedade".

Além da crise económica e da questão dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja, esta Assembleia Plenária ficou também marcada pela eleição dos órgãos da CEP, com a recondução de José Ornelas na presidência para o próximo triénio.

Foi também aprovada a nova versão do documento que regulamenta a formação dos sacerdotes - Ratio Nationalis Institutionis Sacerdotalis "O Dom da Vocação Presbiteral" -, que inclui um capítulo sobre "o seminário e a cultura de prevenção e vigilância no que respeita aos abusos" e que entrará em vigor após o reconhecimento do Dicastério para o Clero.

Os bispos aprovaram também a Nota Pastoral "100 anos a cumprir a Promessa", sobre o Corpo Nacional de Escutas -- Escutismo Católico Português (CNE), que completa 100 anos em 27 de maio de 2023.

A Assembleia Plenária foi ainda informada sobre a preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e decidiu dedicar as próximas Jornadas Pastorais do Episcopado (19 e 20 de junho) ao tema, particularmente no que respeita aos desafios pastorais que se colocam após a sua realização.