Confirmado segundo caso em Portimão

Em relação ao resto da família, o marido e mais duas filhas, ainda não há informação.



A família esteve, durante as férias de Carnaval, em Itália.



Quando regressaram contactaram a Linha Saúde 24 que os aconselhou a seguir a vida com normalidade.



Segundo a delegada de Saúde de Portimão depois de diagnosticado um caso de Covid-19 na escola, imediatamente o estabelecimento de ensino deve ser encerrado.



A Escola Básica 2.3 Professor José Buísel, na cidade algarvia, onde a mãe da jovem é professora é o segundo estabelecimento de ensino a fechar as portas depois de confirmados os casos de Covid-19.