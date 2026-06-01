Conselho Superior de Magistratura pede informações sobre queixa contra juiz Carlos Alexandre

As publicações podem configurar uma violação dos deveres de reserva e imparcialidade a que continua sujeito enquanto magistrado.





Na sessão plenária de hoje do CSM ficou decidido "solicitar à Ordem dos Advogados a concretização dos factos que levaram à participação apresentada relativa ao juiz desembargador Carlos Alexandre, por considerar necessário dispor de elementos adicionais que permitam a sua adequada apreciação".





A informação foi enviada numa nota aos jornalistas, citada pela agência Lusa.

Em causa estão comentários publicados pelo juiz desembargador nas redes sociais sobre processos judiciais e figuras políticas.De acordo com a queixa, Carlos Alexandre fez comentários sobre a Operação Marquês, António Costa e até sobre opção do atual presidente da República continuar a viver nas Caldas da Rainha.