Construir a nova ponte no Marco de Canaveses para "salvar vidas"

Nuno Fonseca explica que deixou de ser apenas um problema de mobilidade para passar a ser "uma questão de salvar vidas".





Mais de cem mil pessoas são afetadas todos os dias pelos problemas ligados à situação da atual ponte sobre o rio Tâmega no Marco de Canaveses.

O autarca fala de um território condicionado por um "gargalo onde qualquer incidente pode paralisar acessos e atrasos no socorro". E refere que a região depende de um único atravessamento e não tem alternativas próximas.



Em declarações à rádio pública, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa pede ao governo a construção de uma nova travessia e chama a atenção para um problema que afeta em especial os municípios do Marco de Canaveses, Resende, Baião e Cinfães.



Numa audição na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República o autarca disse também que na região deixou de ser apenas um problema de mobilidade para passar a ser uma questão de salvar vidas.



