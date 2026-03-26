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Construir a nova ponte no Marco de Canaveses para "salvar vidas"

Construir a nova ponte no Marco de Canaveses para "salvar vidas"

A construção de uma nova Ponte no Marco de Canaveses é uma "questão de vida ou morte". Este é o alerta que o presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, deixa na Antena 1, após ter vindo a Lisboa e ter feito o apelo numa audição no Parlamento.

Arlinda Brandão - Antena 1 /
Fotografia: Câmara Municipal do Marco de Canaveses

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Nuno Fonseca explica que deixou de ser apenas um problema de mobilidade para passar a ser "uma questão de salvar vidas".

Mais de cem mil pessoas são afetadas todos os dias pelos problemas ligados à situação da atual ponte sobre o rio Tâmega no Marco de Canaveses. 
O autarca fala de um território condicionado por um "gargalo onde qualquer incidente pode paralisar acessos e atrasos no socorro". E refere que a região depende de um único atravessamento e não tem alternativas próximas.

Em declarações à rádio pública, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa pede ao governo a construção de uma nova travessia  e chama a atenção para um problema que afeta em especial os municípios do Marco de Canaveses, Resende, Baião e Cinfães.

Numa audição na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República o autarca disse também que na região deixou de ser apenas um problema de mobilidade para passar a ser uma questão de salvar vidas.

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