Consumo de energia. Portugal é dos países europeus que menos gasta a aquecer casas

O aquecimento ambiente e a água requereu 77,1 por cento da energia final consumida pelos agregados familiares. As famílias da UE utilizaram a maior parte da energia para aquecimento das casas (61,5 por cento) e aquecimento de água (15,6 por cento). As menores proporções de energia utilizada para o aquecimento de espaços foram observadas em Malta (20,0 por cento), Portugal (28,8 por cento) e Chipre (30,9 por cento), e as mais elevadas no Luxemburgo (76,5 por cento), Estónia (73,0 por cento), Bélgica (71,2 por cento) e Hungria (69,6 por cento).

No caso de Portugal 28,8 por cento da energia utilizada foi usada para aquecimento ambiente, um por cento para arrefecimento de espaços, 17.7 por cento para aquecimento de água, 30.8 por cento para cozinhar, 21.6 por cento para luz e iluminação.



Tipo de energia

Os principais aparelhos de cozinha necessitaram de 6,4 por cento da energia utilizada pelos agregados familiares, enquanto a refrigeração de ambientes e outros usos finais representaram 0,8 por cento e 0,9 por cento, respetivamente.

Energia utlizada em Portugal



No caso de Portugal, e no geral, o país não utilizou combustíveis fósseis como o carvão e apenas 8,67 por cento da energia consumida veio do gás natural quando a média europeia é de pouco mais de 29 por cento. Portugal usou 11,41 por cento de energia proveniente de petróleo e derivados como o gás Liquefeito de Petróleo, 43,19 por cento da eletricidade e 36,72 por cento das energias renováveis e do biocombustível, sendo o 5º país que mais usou energias deste tipo (renováveis e biocombustível).

No setor residencial, e em 2024, as famílias da UE consumiram 9,54 milhões de terajoules de energia, uma ligeira queda (-0,2 por cento) face aos 9,57 milhões de terajoules em 2023.após o pico histórico de 10,98 milhões de terajoules em 2021. As residências, ou o setor residencial, representaram 26,0 por cento do consumo final de energia na UE em 2024.A restante energia foi utilizada para iluminação e eletrodomésticos (14,8 por cento), cozinha (6,4 por cento), outros usos (0,9 por cento) e refrigeração de ambientes (0,8 por cento), sendo queEm comparação com 2023, a energia utilizada para aquecimento ambiente diminuiu 1,2 por cento e para cozinhar, 0,9 por cento.Em contrapartida,, com aumentos de 15,3 por cento e 2,6 por cento, respetivamente.(29,4 por cento), eletricidade (26,9 por cento) e energias renováveis e biocombustíveis (22,8 por cento).A eletricidade utilizada para iluminação e para a maioria dos eletrodomésticos representou 14,8 por cento (excluindo a utilização de eletricidade para alimentar os principais sistemas de aquecimento, refrigeração ou cozinha), enquanto a proporção utilizada para o aquecimento de água foi ligeiramente superior, representando 15,6 por cento.Os dados do Eurostat mostram ainda que, 4.85 de petróleo, 6,91 por cento de eletricidade e 86,57 por cento de energias renováveis e do biocombustível, muito acima da média europeia que é de 32.28 por cento.Já no que se refere a aquecimento de água em Portugal a principal fonte energética utlizada foi o petróleo e derivados (33.9 por cento) seguido das energias renováveis (30 por cento) e da eletricidade (5.0 por cento).Quanto à energia usadaseguida das energias renováveis (21 por cento) do petróleo e derivados, como o Gás Liquefeito de Petróleo (13 por cento) e do gás natural (9.0 por cento).O país não utilizou carvão, usou apenas 1,68 por cento em gás natural quando a média europeia é de 4.72, 4.85 de petróleo e derivados, 6,91 por cento em eletricidade e 86.57 por cento em renováveis e bio fuel sendo o país que mais usa as energias renováveis para aquecimento (86.57%) quando a média europeia é de 32.28 por cento.