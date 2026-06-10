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Consumo de energia. Portugal é dos países europeus que menos gasta a aquecer casas
Portugal é dos países que menos energia gasta para aquecimento de casas e um dos que mais usa as energias renováveis no setor residencial. São dados do Eurostat, o serviço oficial de estatística da União Europeia, divulgados esta quarta-feira.
No setor residencial, e em 2024, as famílias da UE consumiram 9,54 milhões de terajoules de energia, uma ligeira queda (-0,2 por cento) face aos 9,57 milhões de terajoules em 2023.
O consumo de energia nas habitações tem vindo a diminuir há três anos consecutivos, após o pico histórico de 10,98 milhões de terajoules em 2021. As residências, ou o setor residencial, representaram 26,0 por cento do consumo final de energia na UE em 2024.
A restante energia foi utilizada para iluminação e eletrodomésticos (14,8 por cento), cozinha (6,4 por cento), outros usos (0,9 por cento) e refrigeração de ambientes (0,8 por cento), sendo que as energias renováveis representaram mais de um quarto (32,3 por cento) do consumo de aquecimento de ambientes das famílias da UE. No caso de Portugal 28,8 por cento da energia utilizada foi usada para aquecimento ambiente, um por cento para arrefecimento de espaços, 17.7 por cento para aquecimento de água, 30.8 por cento para cozinhar, 21.6 por cento para luz e iluminação.
Em comparação com 2023, a energia utilizada para aquecimento ambiente diminuiu 1,2 por cento e para cozinhar, 0,9 por cento.
Em contrapartida, o arrefecimento de ambientes, a iluminação e os eletrodomésticos consumiram mais energia do que em 2023, com aumentos de 15,3 por cento e 2,6 por cento, respetivamente.
Tipo de energia
A maior parte do consumo final de energia nas residências da UE foi proveniente de gás natural (29,4 por cento), eletricidade (26,9 por cento) e energias renováveis e biocombustíveis (22,8 por cento).
A eletricidade utilizada para iluminação e para a maioria dos eletrodomésticos representou 14,8 por cento (excluindo a utilização de eletricidade para alimentar os principais sistemas de aquecimento, refrigeração ou cozinha), enquanto a proporção utilizada para o aquecimento de água foi ligeiramente superior, representando 15,6 por cento.
Os dados do Eurostat mostram ainda que Portugal usou, para aquecimento de casas, 1,68 por cento de gás natural (muito abaixo da média europeia que é de 34,72 por cento), 4.85 de petróleo, 6,91 por cento de eletricidade e 86,57 por cento de energias renováveis e do biocombustível, muito acima da média europeia que é de 32.28 por cento. Portugal é o país que mais usou as energias renováveis e o biocombustível para aquecimento de espaços.
Já no que se refere a aquecimento de água em Portugal a principal fonte energética utlizada foi o petróleo e derivados (33.9 por cento) seguido das energias renováveis (30 por cento) e da eletricidade (5.0 por cento).
Quanto à energia usada para cozinhar, a eletricidade foi a fonte mais usada em Portugal (57 por cento) seguida das energias renováveis (21 por cento) do petróleo e derivados, como o Gás Liquefeito de Petróleo (13 por cento) e do gás natural (9.0 por cento).
O país não utilizou carvão, usou apenas 1,68 por cento em gás natural quando a média europeia é de 4.72, 4.85 de petróleo e derivados, 6,91 por cento em eletricidade e 86.57 por cento em renováveis e bio fuel sendo o país que mais usa as energias renováveis para aquecimento (86.57%) quando a média europeia é de 32.28 por cento.
O consumo de energia nas habitações tem vindo a diminuir há três anos consecutivos, após o pico histórico de 10,98 milhões de terajoules em 2021. As residências, ou o setor residencial, representaram 26,0 por cento do consumo final de energia na UE em 2024.
O aquecimento ambiente e a água requereu 77,1 por cento da energia final consumida pelos agregados familiares. As famílias da UE utilizaram a maior parte da energia para aquecimento das casas (61,5 por cento) e aquecimento de água (15,6 por cento).As menores proporções de energia utilizada para o aquecimento de espaços foram observadas em Malta (20,0 por cento), Portugal (28,8 por cento) e Chipre (30,9 por cento), e as mais elevadas no Luxemburgo (76,5 por cento), Estónia (73,0 por cento), Bélgica (71,2 por cento) e Hungria (69,6 por cento).
A restante energia foi utilizada para iluminação e eletrodomésticos (14,8 por cento), cozinha (6,4 por cento), outros usos (0,9 por cento) e refrigeração de ambientes (0,8 por cento), sendo que as energias renováveis representaram mais de um quarto (32,3 por cento) do consumo de aquecimento de ambientes das famílias da UE. No caso de Portugal 28,8 por cento da energia utilizada foi usada para aquecimento ambiente, um por cento para arrefecimento de espaços, 17.7 por cento para aquecimento de água, 30.8 por cento para cozinhar, 21.6 por cento para luz e iluminação.
Em comparação com 2023, a energia utilizada para aquecimento ambiente diminuiu 1,2 por cento e para cozinhar, 0,9 por cento.
Em contrapartida, o arrefecimento de ambientes, a iluminação e os eletrodomésticos consumiram mais energia do que em 2023, com aumentos de 15,3 por cento e 2,6 por cento, respetivamente.
Tipo de energia
A maior parte do consumo final de energia nas residências da UE foi proveniente de gás natural (29,4 por cento), eletricidade (26,9 por cento) e energias renováveis e biocombustíveis (22,8 por cento).
A eletricidade utilizada para iluminação e para a maioria dos eletrodomésticos representou 14,8 por cento (excluindo a utilização de eletricidade para alimentar os principais sistemas de aquecimento, refrigeração ou cozinha), enquanto a proporção utilizada para o aquecimento de água foi ligeiramente superior, representando 15,6 por cento.
Os principais aparelhos de cozinha necessitaram de 6,4 por cento da energia utilizada pelos agregados familiares, enquanto a refrigeração de ambientes e outros usos finais representaram 0,8 por cento e 0,9 por cento, respetivamente.
Energia utlizada em Portugal
No caso de Portugal, e no geral, o país não utilizou combustíveis fósseis como o carvão e apenas 8,67 por cento da energia consumida veio do gás natural quando a média europeia é de pouco mais de 29 por cento. Portugal usou 11,41 por cento de energia proveniente de petróleo e derivados como o gás Liquefeito de Petróleo, 43,19 por cento da eletricidade e 36,72 por cento das energias renováveis e do biocombustível, sendo o 5º país que mais usou energias deste tipo (renováveis e biocombustível).
Os dados do Eurostat mostram ainda que Portugal usou, para aquecimento de casas, 1,68 por cento de gás natural (muito abaixo da média europeia que é de 34,72 por cento), 4.85 de petróleo, 6,91 por cento de eletricidade e 86,57 por cento de energias renováveis e do biocombustível, muito acima da média europeia que é de 32.28 por cento. Portugal é o país que mais usou as energias renováveis e o biocombustível para aquecimento de espaços.
Já no que se refere a aquecimento de água em Portugal a principal fonte energética utlizada foi o petróleo e derivados (33.9 por cento) seguido das energias renováveis (30 por cento) e da eletricidade (5.0 por cento).
Quanto à energia usada para cozinhar, a eletricidade foi a fonte mais usada em Portugal (57 por cento) seguida das energias renováveis (21 por cento) do petróleo e derivados, como o Gás Liquefeito de Petróleo (13 por cento) e do gás natural (9.0 por cento).
O país não utilizou carvão, usou apenas 1,68 por cento em gás natural quando a média europeia é de 4.72, 4.85 de petróleo e derivados, 6,91 por cento em eletricidade e 86.57 por cento em renováveis e bio fuel sendo o país que mais usa as energias renováveis para aquecimento (86.57%) quando a média europeia é de 32.28 por cento.
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