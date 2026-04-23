Consumo de psicofármacos e encargos do SNS atingem máximo em 2025

Em dez anos, a venda de antidepressivos e antipsicóticos cresceu 82% e 72%, respetivamente, enquanto as benzodiazepinas (ansiolíticos, sedativos e hipnóticos) registaram uma queda de 6,9%, revelam os dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

Segundo a agência Lusa, especialistas em saúde mental apontam como explicações para este aumento o maior diagnóstico e o acesso mais alargado ao tratamento, a substituição progressiva das benzodiazepinas por antidepressivos e antipsicóticos, bem como fatores como o aumento de residentes e turistas e as dificuldades no acesso à psicoterapia.





c/Lusa

Este aumento teve impacto nos encargos do Serviço Nacional de Saúde, que subiram de 123,1 milhões de euros em 2015 para 152,6 milhões em 2025.Por sua vez, a despesa associada a estes fármacos aumentou de 33,7 milhões de euros para 63,6 milhões (mais 89%).O consumo de antipsicóticos, utilizados sobretudo no tratamento de perturbações como esquizofrenia e transtorno bipolar, também aumentou de cerca de 3,2 milhões de embalagens, para 5,5 milhões (mais 72%), mas a despesa pública baixou de 68,8 milhões de euros para 65,7 milhões (menos 4,5%).Apesar da redução no consumo, os encargos aumentaram de 20,6 milhões de euros para 23,4 milhões (mais 13,5%).Os dados dizem respeito a medicamentos prescritos e comparticipados, dispensados nas farmácias comunitárias entre janeiro de 2015 e dezembro de 2025.