País
Controlo de fronteiras. Montenegro admite voltar a suspender recolha de dados biométricos
Os acontecimentos do fim de semana nos aeroportos deixaram o primeiro-ministro insatisfeito. Com longas filas de espera nos aeroportos, Luís Montenegro admite voltar a suspender a recolha de dados biométricos.
À margem de uma iniciativa em Caminha, Luís Montenegro confirmou que tem recebido relatos de vários agentes económicos incomodados com esta situação que também está a deixar o primeiro-ministro insatisfeito.No fim de semana, o controlo de fronteiras no Aeroporto do Porto, por exemplo, registou tempos de espera superiores a duas horas.
A PSP justifica os atrasos com razões técnicas e informáticas e com elevado número de passageiros que chegam de fora do espaço Schengen.
A PSP justifica os atrasos com razões técnicas e informáticas e com elevado número de passageiros que chegam de fora do espaço Schengen.