Controlo de fronteiras. Montenegro admite voltar a suspender recolha de dados biométricos

Controlo de fronteiras. Montenegro admite voltar a suspender recolha de dados biométricos

Os acontecimentos do fim de semana nos aeroportos deixaram o primeiro-ministro insatisfeito. Com longas filas de espera nos aeroportos, Luís Montenegro admite voltar a suspender a recolha de dados biométricos.

RTP Antena 1 /
Foto: Nuno Patrício - RTP

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À margem de uma iniciativa em Caminha, Luís Montenegro confirmou que tem recebido relatos de vários agentes económicos incomodados com esta situação que também está a deixar o primeiro-ministro insatisfeito.
No fim de semana, o controlo de fronteiras no Aeroporto do Porto, por exemplo, registou tempos de espera superiores a duas horas.

A PSP justifica os atrasos com razões técnicas e informáticas e com elevado número de passageiros que chegam de fora do espaço Schengen.

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