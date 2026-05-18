Controlo de fronteiras. Montenegro admite voltar a suspender recolha de dados biométricos

À margem de uma iniciativa em Caminha, Luís Montenegro confirmou que tem recebido relatos de vários agentes económicos incomodados com esta situação que também está a deixar o primeiro-ministro insatisfeito.No fim de semana, o controlo de fronteiras no Aeroporto do Porto, por exemplo, registou tempos de espera superiores a duas horas.A PSP justifica os atrasos com razões técnicas e informáticas e com elevado número de passageiros que chegam de fora do espaço Schengen.