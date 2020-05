Conversa Capital com Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP revela que a banca está a impor valores de spread acima do que é exigido por lei, a exigir garantias bancarias pessoais e patrimoniais, que o governo já disse que não são devidas e a ultrapassar todos os prazos de resposta. Adianta mesmo que a associação escreveu a todos os bancos a queixar-se do que está a suceder e só obteve resposta de um, com a indicação de que estava a cumprir todas as regras. A queixa da AHRESP sobre a posição da banca já seguiu também para o presidente da Republica e para o primeiro-ministro.Quanto aos apoios dados pelo governo, Ana Jacinto diz que são "curtos", que a resposta tem de ser "mais robusta" e que o tempo para isso acontecer está a chegar ao fim porque, se até ao final do mês não houver novo pacote de medidas para apoiar o sector, muitos estabelecimentos terão mesmo de fechar. A AHRESP apresentou um pacote de 11 medidas ao governo. Independentemente das decisões que venham a ser tomadas Ana Jacinto considera que neste momento, para a manutenção dos postos de trabalho, é fundamental uma injeção de capital a fundo perdido nas empresas.Ana Jacinto adianta que continuam a existir empresas que ainda não receberam os pagamentos do lay-off simplificado porque a segurança social quando deteta falhas processuais não comunica com o candidato. E defende a continuidade da medida, seja de que forma for, para garantir a sobrevivência da restauração. Quanto à descida do IVA para a restauração, Ana Jacinto lembra que no passado a medida permitiu contratar mais pessoas e agora ajudará a manter quem está empregado.Sobre o balanço da reabertura, a secretária-geral da AHRESP diz que foi tímido e adianta que se não houver mais medidas no final do mês, muitas empresas vão optar por voltar a fechar as portas.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, a Rosário Lira (Antena1) e Ana Sanlez (Jornal de Negócios):