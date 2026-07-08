Correção dos exames. Seguro quer rápida resolução dos problemas e confiança no sistema intacta

O presidente da República afirmou esperar que os problemas na classificação dos exames nacionais sejam rapidamente resolvidos e que a confiança no sistema de avaliação fique intacta.

"Estou a acompanhar essa situação como é o meu dever e o meu desejo é que esse problema possa ser resolvido o mais rapidamente possível", afirmou António José Seguro.



O chefe de Estado espera que os professores "que ainda não tiveram acesso às provas para poder corrigi-las e classificá-las o possam fazer", que os alunos "tenham direito a receber as notas" e que "a relação de confiança que existe com o sistema de avaliação continue intacto".

António José Seguro, que falava aos jornalistas no fim da inauguração da nova sede do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), em Lisboa, referiu que vai falar deste assunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esta semana.

"Há um problema; precisa de ser resolvido", reafirmou. "E, naturalmente, que os alunos e as famílias não podem sair prejudicados".

Questionado se o ministro da Educação, Fernando Alexandre, tem condições para continuar em funções, o chefe de Estado respondeu: "Não respondo a essas questões."

"O desejo do presidente é que rapidamente tudo volte à normalidade e, sobretudo, que a relação de confiança entre os alunos e as suas famílias e o sistema de avaliação se mantenha intacta", afirmou.

C/Lusa