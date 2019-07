Costa elogia "casamento" entre Câmara de Lisboa e Santa Casa no tempo de Santana

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

António Costa assumiu esta posição na cerimónia de inauguração da unidade de cuidados continuados integrados de São Roque, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa - uma unidade que será coordenada pela antiga ministra da Saúde Ana Jorge e que terá capacidade para 44 camas.



Segundo dados da construtora Teixeira Pinto e Duarte, empresa de Amarante, a obra custou cerca de três milhões de euros e prolongou-se por oito meses e meio.



"Este é um momento importante, porque se avança com um dos pilares fundamentais daquilo que é preciso fazer-se no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Claro que é preciso suprirem-se as falhas do SNS, reforçá-lo e robustecê-lo, mas também é preciso fazer diferente em duas linhas: Desenvolver uma rede de cuidados de saúde primários com novas valências e uma rede de cuidados continuados integrados", declarou o primeiro-ministro.



Nesta estratégia de diversificação da oferta do SNS, António Costa considerou essencial "a existência de um grande esforço de trabalho em rede e em parceria" para que existam novas respostas.



"Esta parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é particularmente relevante, porque nesta região do país (Lisboa) as carências são paradoxalmente acentuadas. Mas é também particularmente relevante porque representa um sinal do fim de um divórcio de muitas décadas entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o município de Lisboa", disse.