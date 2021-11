Covid-19. Atividade epidémica está a aumentar em Portugal

A atividade epidémica está a acelerar em Portugal com os peritos a preverem mais de dois mil novos casos diários ainda este mês. O relatório das Linhas Vermelhas da DGS e do Instituto Ricardo Jorge aponta um índice de transmissibilidade de 1.15, com a incidência a 14 dias em 138 casos por 100 mil habitantes.