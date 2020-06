Covid-19. Bombeiros adaptam-se às medidas preventivas

Os bombeiros têm este ano, duas grandes preocupações: o combate às chamas e as medidas de proteção do novo coronavírus. O repórter Joaquim Reis foi ao quartel dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra acompanhar a necessária adaptação às novas regras preventivas.