Covid-19 "causa muitos mais efeitos adversos do que a vacinação"

Foto: Nuno Patrício - RTP

Está a decorrer em Portugal o autoagendamento para vacinar crianças dos cinco aos 11 anos e a Direção-Geral da Saúde tem feito apelos para que os pais se desloquem no próximo fim de semana aos centros de vacinação.