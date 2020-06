Covid-19. Governo lança programa "Habitação Partilhada" para proteger sem-abrigo da pandemia

Com inscrições abertas até 7 de julho, o programa visa a reintrodução destes cidadãos no mercado de trabalho. As pessoas poderão permanecer nestas habitações entre "seis meses a um ano".



Para falar deste programa, esteve no Bom Dia Portugal, o Gestor Estratégia Nacional de Integração dos Sem-abrigo.