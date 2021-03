Covid-19. Testes positivos na Madeira após vacinação

O diretor clínico do serviço de saúde da Região Autónoma da Madeira admite que estas pessoas já estivessem infetadas antes da vacinação.Também o investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência, Carlos Penha Gonçalves, reconhece que não há certezas quanto à transmissão do vírus entre a população vacinada, mas não tem dúvidas da proteção que as vacinas conferem às pessoas.Para o investigador, a imunidade dada pela vacina é na ordem dos 60 por cento. Mas a ciência ainda não consegue dizer por quanto ao tempo as vacinas proporcionam imunidade.