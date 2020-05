Covilhã com plano de desconfinamento e abertura gradual de serviços

Em comunicado, o município presidido por Vítor Pereira aponta a necessidade de "iniciar gradualmente o levantamento das medidas de confinamento com vista a iniciar a fase de recuperação e revitalização" da vida em sociedade e da economia, mas ressalva que "continua a impor-se a aplicação de medidas extraordinárias que previnam e garantam uma resposta capaz" face à pandemia.

Entre as medidas está a limitação do número de pessoas por espaço, o uso obrigatório de máscaras ou viseiras, a higienização das mãos, o controlo de temperatura sem registo, sendo que os utilizadores também devem privilegiar sempre a marcação prévia, que em alguns casos é mesmo obrigatória.

Entre os serviços a abrir, a partir de segunda-feira, estão o balcão único, a biblioteca municipal e o Jardim das Artes.

A partir do dia 25 de maio, está prevista a reabertura do edifício dos Paços do Concelho, do serviço de Ação Social, Cultura e Educação, do Museu de Arte Sacra, do serviço de Urbanismo, galeria de exposições Tinturaria e do Arquivo Municipal.

O posto de turismo deve reabrir no dia 01 de junho.

Ao nível do funcionamento, nas feiras e mercados a lotação estará reduzida a 50% e limitada a dois ocupantes por cada banca, enquanto os cemitérios passam a ter um limite máximo de uma pessoa por cada 20 metros quadrados.

Entre os serviços que vão continuar encerrados "por tempo indeterminado" estão as piscinas municipais, o espaço "Tecer", o Centro d`Atividades, os parques infantis, os sanitários públicos e os elevadores e funicular da cidade.

O complexo desportivo fica encerrado enquanto estiver a ser usado para acolher o "Covidrive".

Na central de camionagem, siloautos, mercado e cemitérios passa a ser obrigatório usar máscara.

A autarquia decidiu ainda suspender todas as festas de verão, festivais e espetáculos até 30 de agosto, incluindo a Feira de São Tiago.

Foi ainda determinado o cancelamento de concessões de licenças para eventos e da cedência de transporte em viaturas municipais.

Ao nível dos recursos humanos, será privilegiado o teletrabalho, sempre que as funções o permitam, bem como a constituição de equipas "em espelho" e serão distribuídos equipamentos de proteção individual aos trabalhadores.

O documento completo pode ser consultado na página oficial do município na rede social Facebook.

Portugal contabiliza 1.190 mortos associados à covid-19 em 28.583 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário.