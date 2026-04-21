CP põe autocarro entre Alverca e Azambuja para substituir um comboio noturno durante obras

A CP avisa que o transbordo não vai acontecer nas madrugadas dos dias 2 de maio, 5 e 11 de junho. As paragens do autocarro de substituição ficam localizadas junto às estações servidas pelo comboio (Alverca, Alhandra, Vila Franca de Xira, Castanheira do Ribatejo, Carregado, Vila Nova da Rainha, Espadanal da Azambuja e Azambuja).





Já a IP - Infraestruturas de Portugal esclarece que a intervenção em curso pretende modernizar os sistemas de sinalização instalados nas estações de concentração de Campolide (Linha de Cintura), do Oriente, de Alverca e da Azambuja (Linha do Norte). Trata-se de um investimento de "Digitalização do Transporte Ferroviário", de 30,2 milhões de euros, inserido no PRR.





Em resposta à rádio pública, a IP explica que a intervenção abrange cerca de 55 quilómetros de vias dupla e quádrupla, tendo entre os objetivos facilitar a entrada de novos operadores e contribuir para a criação de corredores ferroviários interoperáveis, compatibilizar a Linha do Norte com a futura Linha de Alta Velocidade (LAV) e o espaço ferroviário europeu.





Há também objetivos de melhorar a segurança, a capacidade, a disponibilidade e a fiabilidade da infraestrutura ferroviária, acrescenta.

"Este serviço de transporte rodoviário de substituição terá a duração de nove semanas, realizando-se entre terça-feira e sábado, em período noturno,, prolongando-se até à estação da Azambuja", afirma a CP - Comboios de Portugal à RTP Antena 1.