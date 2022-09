Creches gratuitas. Oferta de vagas é "claramente insuficiente"

A partir de hoje, crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021 têm direito a creches gratuitas, com o setor social a disponibilizar 30 mil vagas.



No entanto, existem cerca de 60 mil crianças com idade a ter direito a creche gratuita, pelo que a oferta de vagas é "claramente insuficiente". E continuará a ser insuficiente mesmo que as creches privadas também sejam incluídas.



A dificuldade é maior nas zonas do país com maior densidade populacional e em que a procura é muito elevada, como nas cidades de Lisboa e Porto.



Susana Batista salienta que o alargamento às privadas só vai entrar em vigor em janeiro de 2023 e que até lá será necessário acautelar alguns problemas.



Por exemplo, para ter direito a uma vaga no privado, deverá ser apresentada uma prova de que não há vaga no setor social. Mas não está ainda definido como é que essa prova poderá ser apresentada.