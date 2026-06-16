Criação de gelatina para hidratação de gatos vence concurso do Politécnico de Coimbra

"Esta ideia surgiu porque um dos maiores problemas nos gatos é a hidratação. Com o passar dos anos, acabam por desenvolver doenças renais crónicas pela falta do consumo de água e existem tutores que levam os gatos ao veterinário para administrar soro (fluidoterapia) de forma a hidratar o animal", disse a equipa vencedora, constituída por Bruno Silva e Marco Silva, da Escola Superior Agrária de Coimbra.



O IPC adiantou, em comunicado, que a ideia foi desenvolvida, na fase inicial, com o apoio dos professores Ana Calado Lopes, médica veterinária, e Ivo Rodrigues, e, na fase do plano de negócios, da equipa de coordenação do concurso Poliempreende.



"A solução desenvolvida tem um grande teor de água (97%) e um número reduzido de proteínas, apropriado para situações de doença como as já referidas, mas também para viagens em contexto de férias, em que as famílias levam consigo o seu animal de estimação, encontrando aqui uma forma de o manter hidratado", explicou.



O produto encontra-se em fase de testes para encontrar o sabor mais apetecível, sendo intenção da equipa, posteriormente, avançar com o desenvolvimento da embalagem e com a possível comercialização do produto.



A equipa salienta o caráter inovador deste produto, uma vez que, no mercado, apenas existem sopas ou caldos ou mesmo gelatinas em pó (apenas disponíveis no Japão), mas com composições nutricionais diferentes.



Além da componente alimentar, o projeto prevê a evolução para soluções complementares, incluindo a instalação de máquinas de 'vending pet-friendly' em locais estratégicos, reforçando o seu potencial de mercado e escalabilidade.



O segundo lugar do concurso Poliempreende foi atribuído à Plataforma de Retenção Escolar e Integração Académica, "uma solução digital orientada para a prevenção do abandono no ensino superior e promoção do sucesso académico, através de ferramentas de monitorização e integração dos estudantes", da autoria de Carlos Braga, estudante do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.



O terceiro lugar foi conquistado pelo projeto Ágora, uma proposta centrada na dinamização de comunidades e na promoção da participação ativa, desenvolvido por Beatriz Santos, Beatriz Raposo, Daniel Ferreira e Miguel Santos, equipa de estudantes e diplomados da Escola Superior de Educação e Comunicação de Coimbra e da Universidade de Coimbra.



O concurso Poliempreende integra uma rede nacional de instituições de ensino superior e assume-se como uma das principais iniciativas de estímulo ao empreendedorismo académico em Portugal, promovendo a valorização do conhecimento e a criação de novos projetos empresariais.