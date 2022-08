Criança atropelada no Rali Vinho da Madeira hospitalizada em estado grave

O repórter Cesário Camacho explicou as circunstâncias em que se deu o acidente.





Segundo uma nota publicada no `site` do Rali Vinho Madeira, o acidente ocorreu na Serra de Água e obrigou à interrupção da classificativa.



A jovem terá atravessado a estrada a pé e foi colhida pelo carro onde seguia o piloto madeirense Miguel Gouveia.



A organização acrescenta que "os primeiros socorros foram prestados imediatamente por uma equipa da EMIR [equipa médica de intervenção rápida] que estava próxima do local, que após estabilizar a jovem acompanhou a ambulância até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde já estava uma equipa alertada e em prontidão".



A situação clínica da vítima ainda não é conhecida, indica a mesma informação.



A agência Lusa contactou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, que confirmou apenas a ocorrência do acidente, não adiantando mais detalhes acerca do sucedido.