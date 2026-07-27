Criança de oito anos retirada em estado crítico de praia fluvial em Coimbra

Criança de oito anos retirada em estado crítico de praia fluvial em Coimbra

Uma criança de oito anos foi retirada hoje à tarde em estado crítico de uma praia fluvial no rio Mondego, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Segundo a mesma fonte, a criança estava na praia fluvial do Rebolim, na freguesia de Santo António dos Olivais, quando desapareceu no rio pouco antes das 14:00, tendo sido acionada uma equipa de busca aquática dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

A vítima foi resgatada por uma equipa de mergulhadores às 14:38, numa altura em que estavam a ser acionados mais meios para o local.

Após manobras de reanimação, a criança foi transportada em estado crítico para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

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