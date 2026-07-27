Criança de oito anos retirada em estado crítico de praia fluvial em Coimbra

Segundo a mesma fonte, a criança estava na praia fluvial do Rebolim, na freguesia de Santo António dos Olivais, quando desapareceu no rio pouco antes das 14:00, tendo sido acionada uma equipa de busca aquática dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

A vítima foi resgatada por uma equipa de mergulhadores às 14:38, numa altura em que estavam a ser acionados mais meios para o local.

Após manobras de reanimação, a criança foi transportada em estado crítico para o Hospital Pediátrico de Coimbra.