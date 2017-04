Criança e adultos atacados por rottweiler hospitalizados mas fora de perigo

Foto: Marco Bello - Reuters

Além da criança, a mãe e uma outra pessoa ficaram feridas neste incidente. A criança ficou com graves lesões na cabeça como explica Manuel Marques dos bombeiros de Leça do Balio.



De acordo com a PSP, o cão andava na via pública, sem trela e sem açaime, acompanhado do dono que, depois do ataque, fugiu com o animal.



Pouco depois a PSP acabou por deter o individuo e levar o cão para o canil municipal.



O dono do cão está ainda a ser ouvido na esquadra da PSP de São Mamede de Infesta e será notificado para comparecer amanhã no Tribunal de Matosinhos.