Crianças abandonadas. Casal terá combinado estratégia de defesa perante militares da GNR

As crianças continuam numa família de acolhimento francesa, uma solução temporária para os meninos de quatro e cinco anos.

Os dois responsaveis pelo abandonam destas crianças aguardam para saber as medidas de coação determinadas pela justiça portuguesa.





A mãe das duas crianças e o companheiro terão acertado, na presença dos militares da Guarda Nacional Republicana que os transportavam, uma estratégia de defesa.



Os militares que assistiram partilharam com a investigação que a estratégia passaria por alegarem um distúrbio psicológico, depoimento que já terá chegado ao tribunal.

