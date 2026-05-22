Crianças abandonadas. Medidas de coação dos dois suspeitos conhecidas este sábado

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O interrogatório à mãe das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal e ao companheiro já terminou, mas a decisão do juiz sobre as medidas de coação a aplicar a este casal só deverá ser conhecida este sábado, às 10h00.





Os dois suspeitos chegaram ao Tribunal de Setúbal na tarde desta sexta-feira para serem presentes a primeiro interrogatório judicial. A mulher, de 41 anos, optou por não prestar declarações, ao contrário do companheiro, que terá dito que vai colaborar com as autoridades.



A mulher francesa, mãe dos dois menores, de 4 e 5 anos, e o homem de 55 anos, igualmente francês, foram detidos pela GNR na quinta-feira.





Segundo a GNR, encontravam-se na esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.





Os dois suspeitos chegaram ao Posto Territorial da GNR de Palmela, no distrito de Setúbal, na manhã desta sexta-feira, transportados pelos militares da Guarda. Por volta das 16h05, acompanhada por outras viaturas da GNR, a carrinha desta força de segurança que transportou os suspeitos do posto territorial de Palmela chegou ao Tribunal de Setúbal.





Um elemento da GNR ouviu uma conversa entre os dois franceses durante o percurso entre Fátima e Palmela, em que estariam a combinar a sua estratégia para usar perante as autoridades. Segundo apurou a RTP, de acordo com o depoimento deste elemento da GNR, os dois terão combinado que alegariam algum tipo de distúrbio psicológico.







Os dois irmãos foram encontrados por um popular sozinhos a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, na terça-feira, por volta das 19h00.



Em comunicado divulgado pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM), o juiz presidente do Tribunal Judicial de Setúbal, António José Fialho, esclareceu que os dois menores residiam com a mãe em França.



Das informações recolhidas no processo, os pais estão separados, "dispondo o pai de um direito de visita limitado e supervisionado".



A mãe das crianças e o homem que a acompanha são suspeitos dos crimes de "violência doméstica e de exposição e abandono" das duas crianças.



A relação de Marine com o atual companheiro seria relativamente recente mas já tinha inspirado preocupação do pai das duas crianças, que pediu ao tribunal a revisão do poder paternal.



Em declarações à RTP Notícias, na quinta-feira à noite, Carlos Canatário, porta-voz da GNR, destacou que existiam dois processos em França relacionados com a mãe das crianças - um sobre responsabilidade de poder parental, entre pai e mãe, e um por subtração de menores, relativo a um outro filho de 16 anos, que alegadamente também terá sido abandonado em França aquando da vinda para Portugal.



O porta-voz da GNR indicou que, pelo facto de existirem em simultâneo mandados de detenção europeus, os suspeitos "terão que ser presentes também ao Tribunal da Relação, independente do que seja tratado neste primeiro tribunal, porque é esse o circuito que está estabelecido" nestes casos.



Na quinta-feira, a ministra da Justiça de Portugal disse já haver por parte das autoridades franceses um pedido de retorno das duas crianças encontradas em situação de abandono.



Para já, os dois irmãos estão com uma família de acolhimento francesa.





c/Lusa



