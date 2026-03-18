País
Crise energética e lei laboral hoje no debate quinzenal
O primeiro-ministro volta esta quarta-feira à tarde ao Parlamento para mais um debate quinzenal. A expansão da crise energética provocada pelo conflito do Médio Oriente vai estar no centro das perguntas da oposição. O destino das alterações à lei laboral também será matéria de confronto política.
Depois do debate quinzenal, Luís Montenegro mantém-se no hemiciclo da Assembleia da República para o debate preparatório do conselho europeu.
Recorde-se que os líderes europeus devem aprovar ainda esta semana medidas temporárias e específica para fazer face ao aumento dos custos da energia.