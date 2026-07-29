Curso de Medicina na UTAD arranca no próximo ano letivo com 40 vagas

Em comunicado, o Ministério da Educação adianta que o novo curso de Medicina começa no ano letivo de 2026/2027 com 40 vagas disponíveis no próximo Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

O novo curso representa um investimento total de 12,6 milhões de euros, nos próximos quatro anos, dos quais 4,7 milhões de euros são financiados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, indica ainda o ministério de Fernando Alexandre.

"O Mestrado Integrado em Medicina na UTAD tem um potencial de impacto muito significativo na qualidade dos serviços de saúde prestados na região, bem como na formação de mais médicos, sobretudo no interior do país, contribuindo, assim, para mitigar a escassez e a distribuição assimétrica de médicos no Serviço Nacional de Saúde, em particular entre áreas metropolitanas e territórios de menor densidade populacional", destacou o Ministério da Educação.

Segundo o comunicado do Governo, o ministro da Educação homologou o contrato-programa celebrado entre o Instituto para o Ensino Superior (IES), a UTAD e a Unidade Local de Saúde (ULS) de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O acordo conta ainda com a colaboração de 21 municípios dos distritos de Vila Real e Viseu, "designadamente através de medidas de acolhimento, alojamento e/ou mobilidade dos estudantes, nomeadamente durante rotações e/ou colocações em unidades de saúde" da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Numa nota enviada à agência Lusa, o reitor da UTAD, João Barroso, destacou a importância do acordo enquanto "marco estratégico" para a Universidade, acrescentando que assegura, "para os próximos quatro anos, o financiamento necessário à implementação do curso, através de um investimento em infraestruturas, equipamentos e recursos humanos".

Segundo a UTAD, o contrato-programa "prevê a requalificação do edifício da Biblioteca para acolher o funcionamento do curso na sua fase inicial, a elaboração do projeto do futuro edifício definitivo, que será objeto de um novo contrato-programa", e "a criação do Centro de Competências e Aprendizagem em Ambiente Simulado".

Está prevista ainda "a aquisição de equipamentos científicos e pedagógicos e um apoio complementar dos municípios às deslocações e ao alojamento dos estudantes durante a formação clínica".

De acordo com o reitor, o contrato-programa contempla também "a contratação de 15 docentes e investigadores de carreira na área da Medicina, reforçando a capacidade científica e pedagógica da [UTAD]".

"É ainda criada uma Comissão de Acompanhamento do Contrato-Programa, com competência para acompanhar e monitorizar a execução do mesmo, bem como propor medidas corretivas relativas à sua implementação e ao modelo formativo", indica o Governo no comunicado.

O plano de estudos assenta no ensino em pequenos grupos, em casos clínicos e também na simulação, para o que será criado um centro de simulação na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD), que agrega os hospitais de Vila Real, Chaves e Lamego e unidades de saúde de 21 concelhos.

O novo curso centra ainda atenções na humanização e na proximidade com o paciente, bem como nos cuidados de saúde primários e nos cuidados preventivos.

O Mestrado Integrado em Medicina da UTAD foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), por um período condicional de dois anos.