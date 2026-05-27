País
Custos no SNS aumentaram 9,1% e colocam sustentabilidade do sistema sob pressão
A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde está sob forte pressão. As contas foram feitas pelo novo Índice de Saúde Sustentável, e que revela que esta pressão agravou-se em 2025.
Houve um aumento substancial da despesa, uma ligeira redução da atividade a rondar um por cento e uma subida do stock da dívida vencida em mais 31 por cento, respeitante a despesas que já deviam estar pagas.
O Índice de Saúde Sustentável resulta de uma parceria entre a NOVA Information Management School (NOVA-IMS) e a AbbVie, empresa biofarmacêutica dedicada ao desenvolvimento de medicamentos inovadores.