Dados de ativistas. Presidente do OSCOT pede auditoria nacional

Foto: RTP

Uma auditoria nacional para saber quem não está a cumprir a lei. É este o pedido do presidente do OSCOT. O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo defende que Portugal precisa de saber quem respeita ou não as leis da Assembleia da República e as normas europeias.