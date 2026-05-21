DECO avança com queixas contra Meta, o Tiktok e Google por falta de controlo das fraudes financeiras

Luís Pisco aponta responsabilidades às plataformas perante o alastrar de burlas de crédito fácil feitas por entidades falsas, e o facto destas não combaterem a proliferação de anúncios fraudulentos financeiros nas suas plataformas.

Uma das queixas foi para a Comissão Europeia, juntamente com organizações europeias de consumidores. A outra queixa é feita em Portugal, à entidade reguladora das comunicações Anacom.O jurista Luís Pisco, da DECO, diz que registaram quase 900 anúncios suspeitos entre dezembro e março deste ano, mas apenas uma parte foi retirada.