DECO lança campanha nacional pelo vale-consulta

A campanha, intitulada “A sua saúde não pode esperar”, surge num contexto em que persistem atrasos significativos no SNS, com casos de utentes à espera há mais de três anos por consultas hospitalares e outros a aguardar meses por exames e tratamentos considerados clinicamente necessários.





Apesar da existência de Tempos Máximos de Resposta Garantidos, a realidade continua a demonstrar falhas no cumprimento desses prazos.

Nuno Amaral - RTP Antena 1





A DECO defende que, sempre que o SNS não consiga responder dentro dos limites estabelecidos, deve ser atribuído ao utente um vale-consulta que lhe permita aceder, sem custos, a outro prestador de saúde indicado pelo próprio sistema público, seguindo um modelo semelhante ao já aplicado nas cirurgias.



