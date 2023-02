Defesa de Manuel Pinho faz queixa de Carlos Alexandre ao Conselho Superior da Magistratura e Ordem dos Advogados

Em causa o facto de o juiz ter validado como prova a correspondência trocada pelo arguido com os advogados no caso EDP.



Antes a defesa do antigo ministro da Economia já tinha pedido a nulidade da apreensão da correspondência trocada entre Manuel Pinho e os advogados, bem como dos equipamentos também apreendidos nas buscas domiciliárias de fevereiro do ano passado.