"Deixem o comboio Vouguinha passar", pede Movimento Cívico ao Governo

A rádio pública ouviu Mário Pereira, do Movimento Cívico pela Linha do Vouga que pede a reposição do serviço de comboios com pelo menos duas ligações diárias em cada sentido entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga permitindo um melhor acesso a Aveiro.





Esta é uma região com cerca de 30 mil habitantes e para o Movimento há necessidade desta ligação já que "muita gente que necessita de se deslocar à Segurança Social de Aveiro, bem como os estudantes dos polos da Universidade de Aveiro, em Oliveira de Azeméis, Águeda e Aveiro".



As obras de requalificação da Linha avançaram com o anterior governo "no valor de 6 milhões de euros" diz Mário Pereira lembrando que para este Movimento Cívico “estando o troço entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga requalificado, há condições, mesmo sem a reposição dos aparelhos de mudança de via em Albergaria-a-Velha e no Pinheiro da Bemposta, para repor no mínimo dois comboios em cada sentido”.





"Requalificou-se o troço, utilize-se.

É pedida a colaboração e mobilização de todas as autarquias dos concelhos servidos pela Linha do Vouga para que este desejo se torne uma realidade em breve.



"Requalificou-se o troço, utilize-se. Não vamos desistir dessa reivindicação e pedimos a colaboração de todas as autarquias dos concelhos servidos", acrescenta o Movimento Cívico pela Linha do Vouga.