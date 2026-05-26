Demissão de António Pombeiro. A troca de emails entre Ministério e secretário-geral adjunto demissionário

O primeiro email de 28 de abril e 22 de maio, onde Pombeiro faz referencia a Viegas Nunes de este tentar aproximar o SIRESP das Forças Armadas, que concentraria a gestão da rede na esfera militar e dependência desta.

Natercia Simões - RTP Antena 1





O Chega acusou hoje, em comunicado, a adjunta do ministro da Administração Interna, Valentina Marcelino, de tentar condicionar, com o conhecimento de Luís Neves, o relatório sobre a gestão do SIRESP no período em que a rede de emergência do Estado foi presidida por Viegas Nunes.





O Chega desafia o Governo a prestar esclarecimentos e retirar consequências deste comportamento.