País
Demissão de António Pombeiro. A troca de emails entre Ministério e secretário-geral adjunto demissionário
A agência Lusa teve acesso aos e-mails trocados entre o secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna demissionário, António Pombeiro, e os elementos do gabinete do ministro da Administração Interna, Luís Neves. Uma troca de correspondência, que desmente a versão do ministro sobre as razões da saída de António Pombeiro.
O primeiro email de 28 de abril e 22 de maio, onde Pombeiro faz referencia a Viegas Nunes de este tentar aproximar o SIRESP das Forças Armadas, que concentraria a gestão da rede na esfera militar e dependência desta.
Natercia Simões - RTP Antena 1
O Chega acusou hoje, em comunicado, a adjunta do ministro da Administração Interna, Valentina Marcelino, de tentar condicionar, com o conhecimento de Luís Neves, o relatório sobre a gestão do SIRESP no período em que a rede de emergência do Estado foi presidida por Viegas Nunes.