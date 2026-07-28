Depois do tempo real, transportes na região de Lisboa vão ter planeador de viagens numa app

A plataforma Go até pode ser um nome estranho para os passageiros da Área Metropolitana de Lisboa (TML), mas não é novidade para os operadores: tem feito um trabalho de bastidores, apoiando o planeamento, a gestão operacional e a monitorização dos transportes públicos.





“É uma plataforma que permite a gestão interna da operação”, resume o presidente dos Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), Carlos Humberto de Carvalho, mas também “permite que as pessoas acompanhem o resultado” de tudo isto.





É com base nas ferramentas da plataforma Go que a TML pretende disponibilizar uma nova função na aplicação (app) Navegante. Juntando à possibilidade de consultar em tempo real onde se encontram a generalidade dos transportes da AML, o presidente da TML revela à RTP Antena 1 que quer implementar um planeador de

viagem.





De forma simples, Carlos Humberto de Carvalho explica: “A pessoa diz ‘eu estou aqui, gostava de ir em transportes públicos para ali’” e o planeador mostrará “quais são os transportes que tenho de tomar, como é que articulo a minha viagem com os vários modos de transporte”.





Embora já existam aplicações de mapas onde se planeiam viagens, e mesmo já sendo possível fazer isso no website do Navegante, a TML quer trazer essa função para uma aplicação “ainda este ano”.





Apenas falta o Metro Transportes do Sul em tempo real

A informação em tempo real de transportes da AML já é exibida, por exemplo, no website go.tmlmobilidade.pt e na app Navegante. Nos dois portais, há um mapa da região onde dá para ver os veículos em movimento.





Quando a funcionalidade foi apresentada no início de junho, estava previsto incluir os serviços da Carris Metropolitana [gerida pela TML], Carris, MobiCascais, CP, Fertagus, Transtejo/Soflusa, Metropolitano de Lisboa e TCB (Transportes Coletivos do Barreiro).



No entanto, quando a RTP Antena 1 consultou na tarde desta terça-feira o website e a app, não foram encontrados os veículos do Metro de Lisboa – a rádio pública questionou esta empresa para saber se é ou não uma falha temporária.





Captura de ecrã do site go.tmlmobilidade.pt | extraída às 19h12 do dia 28 de julho de 2026











Da região de Lisboa para o país, a TML diz que está disponível para fazer chegar a plataforma Go a outras entidades: Carlos Humberto de Carvalho afirma disponibilidade para “trabalharmos com esta plataforma com outras entidades, CIM[comunidades intermunicipais, que podem gerir redes de transportes], a Área

Metropolitana do Porto” ou “com o próprio Governo".





A TML fez uma apresentação pública na tarde desta terça-feira sobre a plataforma Go, de forma a “dar a conhecer a outras autoridades e operadores de transporte esta tecnologia, garantindo que o conhecimento desenvolvido possa ser utilizado em benefício da mobilidade pública”, assinala em comunicado.



“Não justifica, penso eu, ter uma nova aplicação”, afirma à rádio pública, pelo queMas o presidente da TML assume que “passaremos a tê-lo também dentro em breve” na informação em tempo real e que “o planeador de viagem integrará todos estes operadores”.