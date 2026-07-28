País
Depois do tempo real, transportes na região de Lisboa vão ter planeador de viagens numa app
Os Transportes Metropolitanos de Lisboa esperam até ao final do ano dar um novo passo tecnológico: querem ter um planeador de viagens na aplicação Navegante.
A plataforma Go até pode ser um nome estranho para os passageiros da Área Metropolitana de Lisboa (TML), mas não é novidade para os operadores: tem feito um trabalho de bastidores, apoiando o planeamento, a gestão operacional e a monitorização dos transportes públicos.
“É uma plataforma que permite a gestão interna da operação”, resume o presidente dos Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), Carlos Humberto de Carvalho, mas também “permite que as pessoas acompanhem o resultado” de tudo isto.
É com base nas ferramentas da plataforma Go que a TML pretende disponibilizar uma nova função na aplicação (app) Navegante. Juntando à possibilidade de consultar em tempo real onde se encontram a generalidade dos transportes da AML, o presidente da TML revela à RTP Antena 1 que quer implementar um planeador de
viagem.
De forma simples, Carlos Humberto de Carvalho explica: “A pessoa diz ‘eu estou aqui, gostava de ir em transportes públicos para ali’” e o planeador mostrará “quais são os transportes que tenho de tomar, como é que articulo a minha viagem com os vários modos de transporte”.
Embora já existam aplicações de mapas onde se planeiam viagens, e mesmo já sendo possível fazer isso no website do Navegante, a TML quer trazer essa função para uma aplicação “ainda este ano”.
Apenas falta o Metro Transportes do Sul em tempo real
A informação em tempo real de transportes da AML já é exibida, por exemplo, no website go.tmlmobilidade.pt e na app Navegante. Nos dois portais, há um mapa da região onde dá para ver os veículos em movimento.
Quando a funcionalidade foi apresentada no início de junho, estava previsto incluir os serviços da Carris Metropolitana [gerida pela TML], Carris, MobiCascais, CP, Fertagus, Transtejo/Soflusa, Metropolitano de Lisboa e TCB (Transportes Coletivos do Barreiro).
No entanto, quando a RTP Antena 1 consultou na tarde desta terça-feira o website e a app, não foram encontrados os veículos do Metro de Lisboa – a rádio pública questionou esta empresa para saber se é ou não uma falha temporária.
No entanto, quando a RTP Antena 1 consultou na tarde desta terça-feira o website e a app, não foram encontrados os veículos do Metro de Lisboa – a rádio pública questionou esta empresa para saber se é ou não uma falha temporária.
Captura de ecrã do site go.tmlmobilidade.pt | extraída às 19h12 do dia 28 de julho de 2026
Da região de Lisboa para o país, a TML diz que está disponível para fazer chegar a plataforma Go a outras entidades: Carlos Humberto de Carvalho afirma disponibilidade para “trabalharmos com esta plataforma com outras entidades, CIM[comunidades intermunicipais, que podem gerir redes de transportes], a Área
Metropolitana do Porto” ou “com o próprio Governo".
A TML fez uma apresentação pública na tarde desta terça-feira sobre a plataforma Go, de forma a “dar a conhecer a outras autoridades e operadores de transporte esta tecnologia, garantindo que o conhecimento desenvolvido possa ser utilizado em benefício da mobilidade pública”, assinala em comunicado.