Depressão Celine. IPMA colocou cinco distritos em alerta laranja

Está previsto um agravamento do estado do tempo a partir do final da tarde deste sábado, principalmente no Minho e Douro Litoral.



Foram fechadas à navegação seis barras marítimas devido ao risco de inundações e cheias.



A Proteção Civil elevou para laranja o nível de alerta para cheias, durante o fim-de-semana, com as maiores preocupações centradas em 16 sub-regiões, em especial no norte e centro do país, mas também em Lisboa e Vale do Tejo.



Ao longo deste sábado já se registaram cerca de uma centena de ocorrências. A próxima semana deverá continuar chuvosa e instável.