Depressão Therese. Chuva, vento e agitação marítima regressam a Portugal continental

A depressão Therese vai afetar as condições climatéricas em Portugal continental entre esta terça-feira e sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva por vezes intensa e acompanhada de trovoada, vento intenso e agitação marítica.

"Prevê-se um aumento da nebulosidade em todo o território e haverá a possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir do final da tarde, que serão mais prováveis no litoral da Região Sul", sinaliza o IPMA em comunicado.A depressão estará na origem, a partir de quarta-feira, "ocorrência de aguaceiros, que serão mais prováveis no Centro e Sul e principalmente no litoral, que poderão ser pontualmente intensos e acompanhados de trovoada".

O vento deverá variar entre "o quadrante leste e o quadrante sul", aumentando de intensidade e soprando por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas de até 65 quilómetros por hora.

O IPMA indica ainda que é esperado um "aumento temporário" da agitação marítima na costa ocidental, para ondas de noroeste que poderão atingir perto de quatro metros de altura.

Ao início da noite desta segunda-feira, não havia ainda sido emitido qualquer aviso meteorológico por causa de"um elevado grau de incerteza" quanto à posição da depressão Therese nos próximos dias. "O que irá influenciar quer a localização, quer a quantidade de precipitação que poderá ocorrer", sublinha o IPMA.



c/ Lusa