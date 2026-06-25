Derrocada em edifício no centro do Porto

O edifício situa-se na rua de Antero de Quental, no cruzamento com a Rua da Constituição, que está cortada ao trânsito.





No prédio funcionava uma loja onde estavam duas pessoas, o dono e um empregado que, segundo fonte dos bombeiros, conseguiram fugir antes do colapso total.

Não há, até ao momento, indicação de feridos.Contactada pela Lusa, a Câmara Municipal do Porto esclareceu que o alerta para uma derrocada numa habitação devoluta em obras foi dado pelas 09:30."A", acrescentou a mesma fonte, indicando que todos os trabalhadores saíram do local em segurança eAinda de acordo com a autarquia, foram ativadas, por precaução, equipas cinotécnicas da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto."Antecipam-se trabalhos de remoção dos elementos da via pública e de demolição da fachada principal, que se encontra em avaliação estrutural", explica ainda a autarquia em nota escrita enviada à Lusa.c/Lusa