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Derrocada em edifício no centro do Porto
Inicialmente houve suspeitas de pessoas soterradas mas, segundo fonte dos bombeiros contactada pela RTP, conseguiram fugir antes do colapso do prédio onde funcionava uma loja de jogos da sorte.
O edifício situa-se na rua de Antero de Quental, no cruzamento com a Rua da Constituição, que está cortada ao trânsito.
No prédio funcionava uma loja onde estavam duas pessoas, o dono e um empregado que, segundo fonte dos bombeiros, conseguiram fugir antes do colapso total.
Não há, até ao momento, indicação de feridos.
Contactada pela Lusa, a Câmara Municipal do Porto esclareceu que o alerta para uma derrocada numa habitação devoluta em obras foi dado pelas 09:30.
"A derrocada foi provocada durante os trabalhos de demolição da obra em curso, com queda de alguns elementos para a via pública", acrescentou a mesma fonte, indicando que todos os trabalhadores saíram do local em segurança e não há vítimas a registar.
Ainda de acordo com a autarquia, foram ativadas, por precaução, equipas cinotécnicas da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.
"Antecipam-se trabalhos de remoção dos elementos da via pública e de demolição da fachada principal, que se encontra em avaliação estrutural", explica ainda a autarquia em nota escrita enviada à Lusa.
c/Lusa
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