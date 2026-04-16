Desabamento em Faro deixa casa parcialmente destruída e dois desalojados

Está ainda a decorrer a investigação sobre as causas do desabamento, já que ao lado do edifício que ruiu está a ser construído um prédio de seis andares. Se ficar provado uma relação causa-efeito, o seguro de obra poderá responsabilizar-se pelos danos causados no prédio e em duas viaturas que estavam na via pública.





Os dois desalojados vão ficar em casa de familiares e são acompanhados pela ação social da autarquia de Faro.



