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Desabamento em Faro deixa casa parcialmente destruída e dois desalojados
O desabamento parcial da fachada de um edifício mais antigo no centro de Faro provocou ferimentos ligeiros nos dois ocupantes da casa, dois idosos que ficaram desalojados.
Está ainda a decorrer a investigação sobre as causas do desabamento, já que ao lado do edifício que ruiu está a ser construído um prédio de seis andares. Se ficar provado uma relação causa-efeito, o seguro de obra poderá responsabilizar-se pelos danos causados no prédio e em duas viaturas que estavam na via pública.
Os dois desalojados vão ficar em casa de familiares e são acompanhados pela ação social da autarquia de Faro.
O desabamento ocorreu às 8h44.As autoridades realizaram uma análise técnica para definir que contenção será feita no edifício afetado, pois há a risco de nova derrocada.
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