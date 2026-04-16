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Desabamento em Faro deixa casa parcialmente destruída e dois desalojados

Desabamento em Faro deixa casa parcialmente destruída e dois desalojados

O desabamento parcial da fachada de um edifício mais antigo no centro de Faro provocou ferimentos ligeiros nos dois ocupantes da casa, dois idosos que ficaram desalojados.

RTP /
Foto: Helena Figueiras - RTP

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Está ainda a decorrer a investigação sobre as causas do desabamento, já que ao lado do edifício que ruiu está a ser construído um prédio de seis andares. Se ficar provado uma relação causa-efeito, o seguro de obra poderá responsabilizar-se pelos danos causados no prédio e em duas viaturas que estavam na via pública.

Os dois desalojados vão ficar em casa de familiares e são acompanhados pela ação social da autarquia de Faro.

O desabamento ocorreu às 8h44.
As autoridades realizaram uma análise técnica para definir que contenção será feita no edifício afetado, pois há a risco de nova derrocada. 
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