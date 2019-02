Desacatos à porta de bar na Parede fazem dois feridos, PSP dispara para o ar

Lusa24 Fev, 2019, 17:11 | País

Segundo informações avançadas à Lusa pelo comissário Figueiredo, do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, os desacatos ocorreram de madrugada, cerca das 04:25, já depois da hora de fecho do bar e à porta do estabelecimento, obrigando a PSP a deslocar uma patrulha ao local.

Após ter feito um aviso verbal ao grupo de cerca de 20 pessoas para pôr termo às altercações sem que este tenha surtido efeito, optou por fazer três disparos de `shotgun` para o ar, para dispersar o grupo.

Após esses disparos apenas uma pequena parte do grupo não acatou a ordem da PSP, que se decidiu então a fazer um quarto disparo, o qual provocou a fuga do grupo, adiantou ainda o comissário Figueiredo.

A PSP conseguiu ainda intercetar quatro pessoas, que foram identificadas e associadas ao auto de notícia aberto pela polícia.

O comissário explicou ainda que a polícia optou por não fazer detenções por não ser possível determinar no momento o envolvimento das quatro pessoas identificadas nas altercações: se eram agressores, vítimas ou ambos.

Na operação foi apreendida uma chave de rodas, usada para agressões nos desacatos.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi chamado ao local, acabando por transportar ao hospital dois feridos, ainda que ligeiros.

De acordo com o comissário ficará para a fase de inquérito apurar as motivações e as responsabilidades e restantes identidades dos envolvidos.