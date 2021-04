Desconfinamento. Especialistas defendem terceira fase mais tardia e mais testes

O matemático Carlos Antunes e o pneumologista António Diniz não concordam com o começo da terceira fase do desconfinamento já esta segunda-feira. Os especialistas pedem mais testagem e uma aceleração na inoculação de vacinas. Ao mesmo tempo, alertam para o facto de, no Norte do país, a incidência crescente já se refletir nos internamentos hospitalares.