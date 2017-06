Descoordenação e falta de combustível na resposta da Proteção Civil em Pedrógão

Fotografia: Rafael Marchante - Reuters

São 1.327 comunicações, que explicam a falta de prontidão para acorrer ao incêndio, a descoordenação que se instalou rapidamente e até a falta de combustível no primeiro helicóptero Kamov a levantar voo.



O aparelho só chegou ao local uma hora depois, já o incêndio estava a progredir de forma incontrolável. Ficou apenas 23 minutos.



Só voltou duas horas depois, quando o fogo já tinha três frentes ativas, em Pedrógao Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.



Esta sexta-feira à noite, uma investigação do Sexta às 9 mostra-lhe que as falhas no SIRESP estão longe de explicar o fracasso operacional que provocou a tragédia.