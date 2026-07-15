"Deserto Negro" - Quercus dá parecer desfavorável ao Programa Setorial das Zonas de Aceleração das Energias Renováveis que termina hoje a Consulta pública

Um dos aspetos negativos apontados refere que "o programa propõe uma, uma área superior à totalidade da mancha urbana nacional (6%, segundo a Carta de Uso e Ocupação do Solo de 2023), quando estimativas científicas apontam quePara a Quercus "expor áreas sem viabilidade de rede a regimes de licenciamento facilitados não traz qualquer ganho real para a transição energética e gera, isso sim, pressão imobiliária e especulativa artificial sobre o território".Ouvida pela rádio pública Alexandra Azevedo, a presidente da direção nacional da Quercus, defende que aE perante este documento diz que Portugal "é um território que se está a transformar num deserto negro com a massificação deste tipo de infraestruturas".

Os ambientalistas referem ainda um risco para os municípios e para a participação pública: "a proposta de sujeitar projetos em Zonas de Aceleração de Energias Renováveis (ZAER), a uma "mera comunicação prévia" retira às autarquias o controlo urbanístico tradicional, e a eventual dispensa de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ameaça o principal e, muitas vezes único, momento formal de escrutínio por parte de cidadãos e Organizações não governamentais de Ambiente".





Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) pede uma maior articulação com os municípios

Durante cerca de um mês, desde 17 de junho foram recebidas opiniões, criticas ou sugestões de autarquias, cidadãos, associações, movimentos cívicos, empresas sobre esta proposta para definir áreas do país onde a instalação de centrais eólicas ou solares possam ser prioritárias e que venham a ter licenciamento simplificado.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendeu uma reflexão mais alargada sobre a versão em consulta pública do Programa Setorial das Zonas de Aceleração da Implantação de Energias Renováveis (PSZAER), que seja devidamente articulada com os municípios.E várias autarquias individualmente pelo país nas últimas semanas foram alertando publicamente para a sua oposição ao documento.

O caso da Região de Leiria através da sua Comunidade intermunicipal que agrega uma dezena de municipios, Albergaria a Velha, Idanha-a-Nova, Miranda do Douro, Sertã; são alguns exemplos.





Esta proposta de Programa Setorial das Zonas de Aceleração das Energias Renováveis, que recolheu contributos durante cerca de um mês, vai agora ser analisada pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente que vai emitir um parecer; a decisão final depois cabe ao Governo.







