País
"Deslarrrguem a Arrábida". Tentativa de privatização de cinco praias motiva caminhada
Este domingo realiza-se uma caminhada na Arrábida contra a tentativa de privatização de cinco praias.
“Deslarrrguem a Arrábida” é a palavra de ordem dos setubalenses face à pretensão dos proprietários da Herdade da Comenda.
Daniela Rodrigues, ativista e promotora da caminhada “Deslarrrguem a Arrábida”, disse à RTP Antena 1 que já existem acessos condicionados e vedações a praias e ao parque das merendas.
Os donos da Herdade da Comenda reclamam a posse de cinco praias da Arrábida e invocam uma aquisição em 1864.
O processo está em tribunal. O Ministério Público opõe-se, assim como a APA, que representa o Estado.
A Câmara de Setúbal também diz que as praias são públicas, mas não faz parte do processo.
Daniela Rodrigues, ativista e promotora da caminhada “Deslarrrguem a Arrábida”, disse à RTP Antena 1 que já existem acessos condicionados e vedações a praias e ao parque das merendas.
Os donos da Herdade da Comenda reclamam a posse de cinco praias da Arrábida e invocam uma aquisição em 1864.
O processo está em tribunal. O Ministério Público opõe-se, assim como a APA, que representa o Estado.
A Câmara de Setúbal também diz que as praias são públicas, mas não faz parte do processo.