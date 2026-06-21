"Deslarrrguem a Arrábida". Tentativa de privatização de cinco praias motiva caminhada

“Deslarrrguem a Arrábida” é a palavra de ordem dos setubalenses face à pretensão dos proprietários da Herdade da Comenda.Daniela Rodrigues, ativista e promotora da caminhada “Deslarrrguem a Arrábida”, disse à RTP Antena 1 que já existem acessos condicionados e vedações a praias e ao parque das merendas.Os donos da Herdade da Comenda reclamam a posse de cinco praias da Arrábida e invocam uma aquisição em 1864.O processo está em tribunal. O Ministério Público opõe-se, assim como a APA, que representa o Estado.A Câmara de Setúbal também diz que as praias são públicas, mas não faz parte do processo.